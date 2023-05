Käsipallis algavad meistrivõistluste poolfinaalid. Kas keegi suudab Serviti peatada?

„Tiitlid ja võidud on loomulikult tähtsad, kuid kevadet mina üle ei hindaks, lõpuks oli sel hooajal meie jaoks kaalul neli kulda,“ pööras Põlva Serviti kogenud ja palju näinud peatreener Kalmer Musting tähelepanu sellele, et meeskond osales eurosarjas, Eesti karika- ja meistrisarjas ning Balti liigas.

„Lõpuks on tegemist pikema protsessiga, mis kestab kogu hooaja, kus arendame noormängijaid ning parandame koostööd. Tapa on südikas ning tugeva iseloomuga meeskond, kel on Vahur Oolupi, Kaspar Leesi ja Rail Ageni näol rünnakul kindlad liidrid. Nad on ka ainuke meeskond, kellele me Eesti tiimidest tänavu kaotanud oleme ning seetõttu teame, et midagi lihtsat meid ees ei oota. Eks platsil näeme, kes siis, kelle vastu, kuidas hakkama saab,“ lisas ta.