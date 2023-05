Vene tippkorvpalluri haiglasse peksjad peeti kinni, neid ähvardab kuni 12-aastane vangistus

Venemaa ametivõimude sõnul pidasid nad kinni kolm kahtlustavat, kes selle nädala alguses korvpallurit ründasid. Kurjategijad andsid esimesed tunnistused, aga neid ootab kriminaalasi artikli alusel, mis käsitleb isikute grupi poolt raskete kehavigastuse tekitamist. Halvemal juhul võib see kaasa tuua kuni 12-aastase vanglakaristuse, aga see oleneb sellest, millised on vigastuste tagajärjed ohvri tervisele ja töövõimele.

Kuna vihaste kaukaaslaste motiivid pole teada, siis Venemaa meedias ringlevad erinevate allikate põhjal erinevad teooriad. Ühe põhjal tekkis konflikt esialgu hoopis Švedi naise ja kamba vahel, mille tagajärjel kannatas mees. Samas ringlevad jutud, et huligaanid olid panustanud viimases VTB liiga matšis raha CSKA võidule, kuid meeskond kaotas, kukkus kohamängudel välja ja see tekitas paksu verd.

Švedi abikaasa kirjeldas ka mehe seisundit. „10-14 päeva pärast läbib ta teist korda kompuutertomograafia. Tal on peas turse, mistõttu ta ei tohi praegu liikuda, vaid peab ainult lamama. Nii on Aleksei kaelatoega lamavas asendis. Lisaks on tal koljus õhku, mis välja ei tulnud. Aga need on pikas vigastuste nimekirjas vaid asjad, mis võivad ta elu ohustada. Kuid samas pole Aleksei enam intensiivravis, vaid haiglas,“ lausus ta.