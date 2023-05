Kolm aastat oma lubatud kodustaadioni Hiiu kunstmuruväljaku renoveerimist oodanud Nõmme Kalju on uurinud võimalust suveperioodiks viia oma Premium liiga kodumängud Sportland Arenalt murule. Sõelal on kolm valikut: TNTKstaadion teisel pool raudteed Kotka tänaval, Kadrioru staadion või Loksa staadion.

Viimane sai 2022. aasta augustis uue kuue. Lindilõikamisel osalesid nii Kalju president Kuno Tehva kui ka linnapea Värner Lootsmann, kes on üks Nõmme Kalju taasasutajatest 1997. aastal ja Nõmme linnaosavanem aastatel 1996-1999. Loksal on Kaljul ka oma treeninggrupid. Pole sugugi välistatud, et populaarses suvituspiirkonnas – 20 km kaugusel asub Võsu – saab suvel nautida Premium liiga kohtumisi.