Venemaal CSKA-s mänginud rootslane ei leia kodumaal tööd

Stoppel kinnitas samas, et Reideborni vastu ei tunta huvi just seetõttu, kuna ta otsustas sõja ajal Venemaal mängimist jätkata.

Stoppeli sõnul on nende klubi suhtumine Claessonisse sama, mis Reideborni. Rootsi meeskond ei taha teha tegemist mängijatega, kes on esindanud Venemaa kaitseministeeriumi alla kuuluvat armee spordiklubi.

„Kui mõelda Ukraina perede kaotustele ja õudustele, mida me seal näeme, on minu ohver sellega võrreldes väga väike,“ ütles Wallmark mullu kevadel SVT-le. „Sellel klubil on Venemaa administratsiooniga tihedad suhted. Tundsin, et ma ei taha selles osaline olla,“ jätkas ta.