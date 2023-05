Menstruatsioon ja jalgpall. Mida peaksid mängijad ja treenerid teadma?

Naise elu üks pöördepunkte on puberteediiga. Alates sellest hetkest, 11–13aastaselt hakkavad kehas naissuguhormoonid igakuiste tsüklite kaupa kõikuma. See on bioloogiliselt vajalik eelkõige selleks, et viljastuda, lihtsamalt öeldes lapsi saada. See kestab murdeeast kuni menopausi ehk neljakümnendate lõpuni või viiekümnendate alguseni. Ühe sellise hormoonide kõikumise tsükli vältel valmib naise kehas üks munarakk, mis munasarjas vabaneb ja jääb viljastumist ootama. Kui seda ei toimu, väljutatakse munarakk kehast menstruatsiooni käigus. Ja nii umbes 450 korda naise elu jooksul.

Miks see naissportlastele oluline on? Põhjus on lihtne: see reproduktiivne ehk viljakas elufaas langeb juhuslikult kokku ajaga, mis on ühe sportlase karjääris aktiivseim. Ehk – iga naissportlane peab spordi kõrvalt aktiivselt toime tulema hormonaalse kõikumisega. Kõikumise tase mõjutab kehas otseselt mitut aspekti, sealhulgas neid, mis on olulised sportides. Kuna spordis on ju oluline saada naisest kätte parim võimalik sooritus, tulemus ja ka taastumine, oleks mõistlik selle kõigega treenides arvestada.

Eestis ainulaadne uuring annab ülevaate menstruatsiooni mõju ulatusest

Pikka aega laiendati meessportlaste seas läbi viidud uuringuid ka naissportlastele. Seda, et tegelikult vajavad naissportlased omaette lähenemist, hakati laiemalt tunnustama alles 1990. aastatel. Ligi kolme aastakümne jooksul on maailma naissportlaste seas korraldatud mitu uuringut, sealhulgas ka selline, mis puudutab menstruatsiooni mõju sooritusele. Eestis naisjalgpallurite sümptomeid ja nende levikut seni analüüsitud pole. Nüüd on aga üks selline uuring töös.