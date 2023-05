M-Sporti boss ei nõustu kriitikaga: meil pole tehnilisi probleeme rohkem kui konkurentidel

M-Sporti esinumber Ott Tänak võitles Monte Carlo etapil roolivõimendi probleemiga ning Mehhiko rallil ütles tema masina turbo üles juba reedese võistluspäeva avakatsel. Probleeme oli eestlasel ka viimasel etapil Horvaatias, kuid selle kohta ei ole meeskond täpsemaid selgitusi andnud.

Kuna ka Pierre-Louis Loubet’l on olnud korduvalt tehnilisi probleeme, uuris ralliportaal DirtFish Millenerilt, kas nad jäävad töökindluse osas Toyotale ja Hyundaile alla.

„Ma ei ole kindel, et meil on [rohkem probleeme],“ vastas M-Sporti juht.

„Ma arvan, et paljud inimesed on teinud selle järelduse probleemide põhjal, mis meil olid Mehhikos, sest see oli väga ilmne. Elfyn Evansil oli Horvaatias sarnane asi, kuid kuna see juhtus testikatsel, siis võib-olla jäi see natuke rohkem kahe silma vahele,“ märkis Millener.

„Ka Hyundail on olnud probleeme, kuid Thierry [Neuville] jõudis Mehhikos tagasi hooldusse. Võib-olla oli neil käigukast katki või oli midagi muud. Ma arvan, et kõigil on olnud probleeme, lihtsalt meie olime tõenäoliselt esimesed, kellel juhtus tehniline probleem keset kiiruskatset. Olime esimese autona teel ja juhtisime meistrivõistlusi,“ vihjas tiimijuht Tänaku probleemile Mehhikos.

Millener meenutas ka Hyundai ja Toyota sõitjate karme avariisid.

„[Esapekka] Lappil oli Mehhikos suur avarii, Taka Katsutal juhtus õnnetus, igas meeskonnas on juhtunud asju. Ma lihtsalt arvan, et meie omi on… mitte just ebaõiglaselt esile toodud, vaid see on rohkem tähelepanu saanud ümbritseva olukorra tõttu,“ lisas Millener.

MM-sari jätkub järgmisel nädalal Portugali etapiga.