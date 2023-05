Tiidrek Nurme uuest treeningpartnerist: finišipauk oli talle šokeeriv, ta mõtles, et keegi tulistas paha pärast

„Solomon hindab Viljandi järve jooksu võitu kõrgelt. Talle meeldis raja ääres olev elu ja melu ning võimas finišipauk. Viimane oli tema jaoks šokeeriv, mõtles, et keegi tulistas paha pärast. Õhtu enne võistlust saime järve ääres olevate põldude vahel kõvasti naerda, kuna mees ei suutnud uskuda, et peab jooksma täiesti võõras kohas ilma teeviitadeta. Ta sai valida, kas kargab kraavi või jookseb üle põllu. Kuna trass oli pikk, siis pidin suisa kahel päeval mehele rada tutvustama. Võistluse käigus selgus, et Solomon on intellektuaalselt küllaltki võimekas, ta ei teinud ühtegi viga jooksuraja valikul. Võit tuli hea vormi ja õige rajavaliku tagajärjel,“ sõnas Nurme.