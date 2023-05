Dettmann kirus FIBA-t: Kataris toimuv korvpalli MM on piinlik

Dettmann on üllatunud ja pettunud, et rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) otsustas MM-turniiri anda Katarile, mis sai inimõiguste kehva olukorra tõttu kõvasti kriitikat juba mulluse jalgpalli MMi ajal.

„Jalgpallivõistlustel langes suurim kriitika infrastruktuuri rajamisele ja ehitajate kohtlemisele. Lootsin väga, et FIBA oleks sellest vähemalt midagi õppinud,“ ütles Dettmann, kirjutab Ilta-Sanomat.

„See otsus on piinlik. Üllatav oli ka see, et kandidaate oli jäänud vaid üks,“ kritiseeris soomlane MMi korraldaja valimise protsessi.

Dettmanni sõnul plaanisid Euroopa riigid esitada korraldusõiguse taotlemiseks ühisavalduse, kuid sellest ei saanud erimeelsuste tõttu asja.

„Võin öelda, et Euroopa korvpall on sama killustunud kui Euroopa Liit. Sealt saavad alguse probleemid. Kui me tõesti tahame oma väärtusi ja inimõigusi kaitsta, peaksime siin suutma paremini koostööd teha. Kuni me seda ei tee, dikteerib siin ainult üks asi: raha,“ märkis Soome ekstreener.

Dettmanni sõnul on korvpallil mulluse jalgpalli MMi ees vähemalt üks eelis, sest erinevalt vutist ei pea FIBA Katari uusi korvpallihalle ehitama ja otsesevõõrtööliste probleemidega kokku puutuma.

Soomlase arvates juhitakse Euroopa korvpalli paremini kui FIBA-t. „Viimase kahekümne aasta jooksul on EM-id õigete protsesside kaudu välja jagatud ja läinud on nii, nagu minema pidi. MM-võistlustega on natuke teistsugune lugu. Selle üle, et kolm järjestikust tiitlivõistlust on antud Aasiale, väga uhke olla ei saa,“ lisas Dettmann.

Kui tänavune MM peetakse Jaapanis, Indoneesias ja Filipiinidel, siis eelmine suurturniir oli Hiinas.

2027. aasta Katari maailmameistrivõitlustel osaleb 32 meeskonda. Aafrikal on viis kohta, Euroopal 12, Aasial ja Okeaanial kaheksa ning Lõuna- ja Põhja Ameerikal seitse kohta.