Toyota kinnitas Sebastien Ogier’ järgmise MM-ralli

„Suutsin võita hoolimata oma esimesest stardikohast. Sellised võidud on väga väärtuslikud, sest tavaliselt esimeselt positsioonilt võita ei saa,“ meenutas Ogier. „Seekord ma ilmselt esimene ei ole, nii et loodetavasti saan parema stardipositsiooni.“

Kuigi Ogier jättis veebruaris vahele ka Rootsi MM-ralli, jagab ta MM-sarjas esikohta koos oma meeskonnakaaslase Elfyn Evansiga . Esiviisik mahub enne Portugali rallit vaid 11 punkti sisse. Ott Tänak (M-Sport) on neljapunktilise kaotusega neljas.

*Ogier on esikohal, kuna ta on sel hooajal võitnud kaks rallit. Evansil on kirjas üks võit.