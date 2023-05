Eelmisel aastal ajalugu teinud Martin Rump stardib taas Le Mans’i 24 tunni sõidul

Martin Rump tõdeb, et mõistagi on eelmise aasta kogemuse pealt tänavu juba oluliselt lihtsam minna raskele katsumusele vastu. „Ühest küljest tean ma oluliselt rohkem nüüdseks seda rada. Kuna suuremas osas on tegemist linnarajaga, siis seal on erilisi kohti ja üllatusmomente, mida tavarajal ei leidu. Nii eelmise aasta kogemus kui ka see, et olen Porsche roolis kogunud veelgi enam kilomeetreid, teevad mu tänavuseks aastaks kindlasti enesekindlamaks. Samuti see, kuidas kogemus, kuidas need 24 tundi mööduvad.“



Rumpi osalemist Le Mans’i 24 tunni sõidul toetab Porsche esindaja Eestis, Auto 100 AS.



Porsche Eesti esindaja, Auto 100 juhatuse liikme Jussi Pärnpuu sõnul tähistab Le Mans tänavu oma 100. aastapäeva, mis toob tuntud mootorispordi suursündmusele ka rohkelt tähelepanu kõikjal maailmas. „Seda enam on hea meel, et sellest võistlusest võtab osa ka meie oma võistleja, kes asetab ka Eesti veelgi tugevamalt ringrajaspordis rahvusvahelisele pildile,“ ütles Pärnpuu.



Pärnpuu lisas, et Le Mans'iga on Porschel väga erilised suhted. „Porsche on olnud läbi aegade Le Mans'i kõige edukam ning ainus automark, mis on alates 1951. aastast osalenud kõikidel 24 tunni sõitudel. Selle aja jooksul on autobränd saavutatud 110 klassivõitu ja 19 üldesikohta,“ lisas ta.