PSG karistas Messit kahenädalase mängukeeluga

BBC kirjutab, et 35-aastane Messi oli oma kommertsreisiks luba küsinud, kuid PSG keeldus. Argentiinlane ei saa mängukeelu ajal klubiga treenida ega saa ka palka.

Messil on Saudi Araabiaga sõlmitud kopsakas leping, mille kohaselt käib ta rikkas naftariigis tegemas turismisaadiku tööd.

Karistuse kohaselt peab Messi vahele jätma PSG kohtumised Troyesi ja Ajaccio vastu. Hetkel on koduliigat juhtiva Pariisi tippklubi edu Marseille ees viis punkti.

Mullu detsembris maailmameistriks kroonitud Messi leping PSG-ga saab läbi sel suvel. Juba mõnda aega on spekuleeritud, et argentiinlane kolib uueks hooajaks tagasi oma endisse koduklubisse Barcelonasse. Seda, et Kataloonia suurklubi teeb Messi palkamiseks tööd, kinnitas aprillis ka FC Barcelona asepresident Rafael Yuste.