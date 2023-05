TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab poolfinaali avalahingus Viimsi/Sportlandi

Kalev/Cramo korvialune jõud Taavi Jurkamm tõdes, et veerandfinaalide viimane mäng oli nende jaoks täitsa hea. „Meil oli vaja sellist mängu, et saada poolfinaalideks enesekindlus tagasi. Viimsi näol on tegemist meeskonnaga, kes hoiab hästi kokku, rollid on kõigil paigas ning neil on hea treener. Tõotab tulla huvitav seeria,“ rääkis ta.