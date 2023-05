FOTOD | Kalev/Cramo tegi väsinud Viimsi/Sportlandiga neljandal veerandil sotid selgeks

„Seeria esimesed mängud on taktikalised kompimised. Teadsime, et esimese poolaja surve kannab vilja teisel poolajal. Neil on väike rotatsioon ja olime füüsiliselt valmis,“ tõdes kohtumise järel Kalev/Cramo äär Hugo Toom. Matši alguses hoidis pikalt initsiatiivi Viimsi/Sportland, kes olid esimese kümne minuti järel 23 : 17 eduseisus.

Viimsi jäi viimasel veerandil pikaks ajaks kuivale

Toom tõdes, et vastasel polnud kohtumise lõpus enam jalgu all. „Olime ka ise esimesel poolajal pehmed ja lasime neil ründelauda saada, meil endal oli neid null. Lasime Zakisel korvi all keerutada ja ei saanud lauda kätte,“ meenutas Toom esimest poolaega, kus ta ka ise kätt valgeks ei saanud. „Otseselt midagi ma teiseks poolajaks midagi ei muutnud, vaid olukorrad tulid kätte. Aitas ka see, et lõpuks mängisin väikeses koosseisus nelja kohal.“