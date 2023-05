Uues rollis Avo Keel: kui pealik hakkab ideid tutvustama, siis selgub, kas kiidame heaks või mõistame hukka

Eesti võrkpallikoondis kogunes Tartusse uueks koondiselaagriks, mis tipneb mai lõpus algava Kuldliiga turniiriga. Ligi 20 aastat koondise juures erirolle täitnud Alar Rikberg on alates märtsist meeskonna uus peatreener. „Midagi väga uut pole, mul algab 19. aasta koondisega. Ajutiselt on neid rolle varemgi täidetud,“ muigas Rikberg. „Aga loomulikult on tuhin nii minul ja esimese kahe päeva järgi tundub, et ka meestel sees.“