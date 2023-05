Teist kohtumist järjest kaks löönud Koskor jättis Laagri taas punktideta

„Meie plaan oli kõrgelt pressida ja seda ma ka tegime,“ ütles kohtumise järel Soccerneti ülekandes Transi ründaja Tristan Koskor. „Algselt polnud plaan terve kohtumise vältel pressida, aga kuidagi see nii läks. Mängu käik ja teisel poolajal olnud taganttuul soosis seda.“

Kuigi poolvõimalusi kukkus seejärel mõlemale meeskonnale, siis järgmise värava lõi taas Koskor. 73. minutil pääses Trans poolkiiresse, mille järel sai ründaja proovida karistusala joonelt. Kuigi löögile sai Laagri kaitsja Aleksandr Ivanjušinin jala ette, siis see sai sealt nii õnnetu põrke, et vajus suure kaarega üle väravavahi Ivans Baturinsi võrku. See jäi ka kohtumise viimaseks tabamuseks.