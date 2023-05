FIS-i koosolekult eemale jääv Venemaa suusajuht Välbe: meil olid lennud ja hotellid broneeritud

Välbe rääkis mõned nädalad tagasi kodumaa uudisteagentuurile RIA, et kuigi tema hoolealused ei saa rahvusvahelistel võistlustel kaasa lüüa, siis tema planeerib FIS-i niinimetatud kevadkoosolekutele kohale minna. Viimasel hetkel tõmmati venelanna plaanidele vesi peale.

„FIS palus meil mitte tulla. Nad ei tahtnud meid sinna,“ tõdes Välbe Norra portaalile VG. Kevadistel kohtumistel paneb FIS paika järgmise hooaja plaanid. Näiteks on erinevates alamkomiteedes laual küsimused strateegiast, reeglitest, kalendrist ja kõigest muust. Sealt lähevad otsused edasi FIS-i nõukogusse, kus tehakse juba ametlikud muudatused.

„Ametlikku põhjust me teada ei saanud. Meil olid lennud ja hotellid broneeritud, aga nüüd pole sellel tähendust,“ lausus Välbe, kes sportlaskarjääris tuli kolmekordseks olümpiavõitjaks ja neljateistkordseks maailmameistriks. „Meile pakuti, et võime osaleda veebi teel, aga seda ilma sõna- ja hääleõiguseta. Miks me peaksime siis osalema?“