DELFI VIDEO | Alar Rikberg uuest koondisetsüklist: Kuldliiga alguseks võiks meie mäng juba korralikku võrkpalli meenutada

Eesti võrkpallikoondis on kogunenud Tartusse, et alustada tänavuse esimese koondisetsükliga. Märtsis Eesti koondise uueks peatreeneriks nimetatud Alar Rikbergi sõnul võetakse esimesed paar nädalat rahulikult, et siis mai lõpus algavaks Kuldliiga turniiriks võimalikult heasse vormi saada.