M-Sport tõi teedele uue ralliauto

Fiesta Rally3 debüteeris rallietappidel kaks aastat tagasi ja selle aja jooksul on nad FIA kõige lahjemate neljaveoliste autode konkurentsis olnud omaette klassist. Fordi valitsemist tuli segama Renault, kes tõi teedele enda Clio Rally3 auto. Kuid see ei tähenda, et M-Sport istuks jõude.

Uus Fiesta on külge saanud mitmeid olulisi uuendusi, neist kõige olulisem on värske tagatiib, mis on laenatud auto suuremalt vennalt Fiesta Rally2-lt. Insenerid käisid ka mootori kallal ning tänu vähendatud käigukasti ülekandearvule peaks masin olema nobedam. Samuti sai uue kuue vedrustus ja pidurisüsteem.

M-Sport Poola tegevdirektor Maciej Woda tunnistas, et uuenduste taga oli ka Clio turule tulek. „Meie eesmärk on klientidele meistritiitli väärilise Fiesta Rally3 masina andmine. Ootasime väga Rally3 klassi konkurenti. Kuid tegu on konkurentsiga, mistõttu soovime olla kindlad, et Fiesta Rally3 on ka edaspidi turul kõige konkurentsivõimelisem masin. Selle peaksid kindlustama meie põhjalikud uuendused,“ rääkis ta.

Uus masin teeb debüüdi sel nädalavahetusel ERC Kanaari saarte etapil, selle roolis istub Jon Armstrong. Kõigile klientidele on uuendustega auto kättesaadav alates aasta keskpaigast.