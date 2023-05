Kas Belgradis löövad kired uuesti lõkkele? Kaunase poole kiikav Obradovic luges fännidele sõnad peale

Veerandfinaalseerias avamängu kaotanud Real oli teises kohtumises 80 : 95 kaotuseisus, mis viis selleni, et hispaanlaste tunded keesid üle.

Pühapäeval hoiatas Partizani koduhalli Štark Arena direktor Goran Grbovic, et kuumavereliste Partizani fännide käitumine on kolmandas mängus eriti terase jälgimise all ning viperuste korral võidakse saal tühjaks teha.