Kaia Kanepile koidab teises ringis nostalgiahõnguline matš Wimbledoni finalistiga

Kanepi (WTA 63.) tänaseks vastaseks on maailma 500. reket, 19-aastane sakslanna Joelle Lilly Sophie Steur. Matš on kavas 1. väljaku kolmanda mänguna. Esimene mäng algab Eesti aja järgi kell 12.00. Lisaks on Kanepi matši taga märge, et see ei hakka kindlasti enne kella 15.30. Veidi enne kella 14 Eesti aja järgi algas 1. väljakul päeva teine mäng.