Londoni Chelsea peatreener süüdistas klubi ebaedus Vene oligarhhi

Mängijana Chelsea ridades kolm Premier League'i tiitlit võitnud Lampardi hinnangul läksid oligarhi meetodid aga Chelsea'le hulgaliselt tiitleid maksma. „Ma olin alati osa klubist, kes vahetas tihti peatreenereid. Tagasi vaadates on lihtne öelda, et olin edukas, sest võitsin kolm meistritiitlit, aga oleksin pidanud võitma viis või kuus,“ vahendab Evening Standard Lampardi sõnu.

„Ma arvan, et oleksime pidanud rohkem stabiilsust otsima ja ühes suunas liikuma,“ rääkis Lampard, kes on sel hooajal pärast Thomas Tucheli ja Graham Potteri vallandamist juba kolmas Chelsea peatreener. „Kui vaadata hetkel edukaid klubisid, siis neil on olnud pikka aega samad peatreenerid.“