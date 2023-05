Tänaku pealt „spikerdanud“ Toyota ralliäss lõikas näppu: vahel see töötab, seekord ei töötanud

Endised tiimikaaslased on omavahel head sõbrad ja kui Katsuta märkas, et Tänak kruttis enne Stojdraga-Hartje kiiruskatset vihmarehvid alla, otsustas ta eestlaselt šnitti võtta.

Paraku said mõlemad sõitjad katsel kiirelt aru, et tegid vea, sest asfalt polnud vihmarehvide õigustamiseks piisavalt niiske, ning nad kaotasid seetõttu omajagu aega.

„Tahtsin lihtsalt vaadata, mis rehvid Otil all on, sest ta oli teel minust taga. Kui Pierre-Louis [Loubet] hakkas rehve vahetama, siis mõtlesin, et miks ta seda teeb, ja ta pani alla vihmarehvid,“ rääkis Katsuta WRC-sarja kodulehel.

„Mu telefonil polnud sel hetkel levi, sest olime sügaval metsas, seega me ei teadnud, kui halb ilm võib olla. Nähes, et Ott paneb vihmarehvid alla, siis mõtlesin, et midagi peab katsel olema,“ selgitas jaapanlane oma mõttekäiku.

„Tegin juba eelmisel katsel spinni ja kaotasin sellega umbes kümme sekundit, nii et mul polnud midagi kaotada. Vahel see töötab, seekord ei töötanud. Aga see oli proovimist väärt,“ ütles Horvaatia ralli kuuendal kohal lõpetanud Katsuta.

MM-sarja punktiseis pärast Horvaatia rallit:

1. Sebastien Ogier 69 punkti

2. Elfyn Evans 69

3. Kalle Rovanperä 68

4. Ott Tänak 65

5. Thierry Neuville 58

...

8. Takamoto Katsuta 18