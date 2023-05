TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool loodab poolfinaalseerias Pärnu Sadamalt revanši võtta

„Raplaga oli pikk seeria, aga ma arvan ongi hea, et saame mängu rütmis edasi minna ilma suure pausita ja jätkata sama hooga. Peale viimast Rapla mängu on muidugi võistkonna vaim ja häälestus väga hea, aga selle peale ei saa lootma jääda, sest Tartuga tuleb täiesti teistsuguse rütmiga mäng ja selleks tuleb valmis olla. Esimesel mängul saab otsustavaks ikkagi võitluslikkus, kas suudame lauapallid kätte saada ja pigem oma mängu peale suruda,“ rääkis Pärnu tagamängija Robert Valge enne poolfinaalseeria algust.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa abitreeneri Olari Naritsa sõnul tahetakse mulluse finaalseeria kaotus heastada. „Pärnuga olem sel hooajal koos karikamängudega neli korda mänginud ja neist on ülevaade olemas. Aga nagu ikka, siis play-offid algavad nullist ja varasemad mängud ei loe. Veerandfinaalides said nad hea rütmi kätte ja liidrid tegid omad ära. Meie puhul algab mäng kaitsest ja kui see kontrolli all, siis tuleb ka loogilisem rünnak. Usume, et seerias saab võtmekohaks see, kes kontrollib lauvõitlust ja sellega seotult ka mängutempot. Eelmise aasta finaalseeria kaotus tahab ka revanši saada ja ootame publikut saali selle kõigele kaasa elama,“ sõnas Narits.