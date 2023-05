Autoralli MM-sarjas on praegused sõidetud neli rallit. Üldarvestuses on esikohal kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier, kes on senisest neljast osavõistlusest osalenud kolmel. Kui aasta alguses tõdes ta, et MM-tiitli püüdmine ei paku talle pinget, siis nüüd on prantslane rääkinud juba teistsugust juttu.