Suur poksimatš tulekul: Anthony Joshua ja Deontay Wilder soovivad detsembris kohtuda

Joshua promootor Eddie Hearn lendas hiljuti Saudi Araabiasse, et arutada potentsiaalse matši üksikasju. „See on juba avalik info. Matš toimub detsembris,“ teatas Joshua Briti meedias avaldatud videos.

Joshua käis viimati ringis aprillis, kui ta alistas kohtunike häältega Jermaine Franklini. 33-aastane Joshua on profina võitnud 25 matši ning saanud sinna kõrvale kolm kaotust. Joshua on endine WBA, WBO ja IBF-i tšempion, kes kaotas oma meistrivööd Oleksandr Ussõkile.

37-aastase Wilderi arvel on 43 võitu, kaks kaotust ja üks viik. Wilder on endine WBC tšempion, kes kaotas oma meistrivöö Tyson Fury’le. Pärast Fury käest saadud kaotusi käis Wilder viimati ringis mullu 15. oktoobril, kui ta alistas esimese raundi nokaudiga soomlase Robert Heleniuse.

„Paljude inimeste jaoks on see unelmate matš, mida soovitakse näha,“ teatas Wilder enda ja Joshua matši kohta iFL TV-le. „Meil on palju erinevaid võimalusi.“

Räägitud on ka võimalusest, et Saudi Araabias peetakse detsembris tõeliselt suur poksiõhtu, kus lisaks Joshua ja Wilderi matšile toimuks ka Fury ja Ussõki duell. Hearni sõnul on saudid sellisest variandist huvitatud ning läbirääkimised käivad. Fury on seni aga seda kõike eitanud.