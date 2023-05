Rashford päästis Manchesteri ööklubis meesfännide küüsist maailma ühe kuulsama naisjalgpalluri

Lehmann kuulub maailma kuulsamate naisjalgpallurite sekka. Instagramis on šveitslannal 13 miljonit jälgijat ning meesfännide seas on ta vägagi populaarne. Ööklubisse jõudes sattuski ta meesfännide piiramisrõngasse. Olukorra lahendas Rashford, kes tegi oma VIP-alal ruumi ning eskortis Lehmanni koos kaaslastega sinna.

24-aastast Lehmanni on oma oskuste poolest nimetatud ka naiste jalgpalli Cristiano Ronaldoks. Šveitsi koondises on ta kirja saanud 38 mängu ja seitse väravat. Inglismaal on ta lisaks Aston Villale mänginud ka West Ham Unitedis ja Evertonis.