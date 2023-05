Naiste meistrivõistlustel lõppeb põhiturniir

Põhiturniiri võitja sõidab Tapale

Eelmises voorus Kopli vastu põhiturniiri esikoha kindlustanud Reval-Sport/Mella võitis eelneva kohtumise meistriliigas teisipäevase vastase vastu 37:23. SK Tapa, kes hetkel paikneb tabelis neljandal kohal ning sellega pääseks pronksimängule, oli eelmises voorus vaba. Naiskondade resultatiivseimad on seni meistriliigas olnud Anastassija Bušina ja Karina Kuul vastavalt 61 ja 39 tabamusega.

„Ootame tasavägist lahingut. Tapa fännid on alati väga oma tiimi toetavad ning see annab kohtumisele erilise hõngu. Tahaksime parandada oma eelmise matši esitust ning ilusat võitlust näidata. Suurim eesmärk on toimida naiskondlikult, üksteist toetada ja pealtvaatajatele põnevat mängu näidata,“ kommenteeris tõenäoliselt meistriliiga põhiturniiri resultatiivseima naise tiitli oma kätte võttev Bušina.

Koplil on veel võimalus medalitele võitlema pääseda

Tänavu noore naiskonnaga meistriliigaga liitunud Reval-Sport/Koplil on veel võimalus SK Tapast mööduda ning ise pronksmedalile mängima pääseda, kuid selleks oleks vaja alistada Tabasalu ning loota, et SK Tapa ei suuda sama Mella vastu. Ülesanne on muidugi raske, arvestades, et tiimide eelnev omavaheline matš lõppes Audentese kaheksa väravalise paremusega. Neljapäevased võõrustajad on põhiturniiri kolmanda koha juba taganud ning eelmises voorus kaotati Aruküla/Mistrale.

„Käesolev hooaeg on meil kulgenud tõusude ja mõõnadega. Selle aasta kindel eesmärk oli pääseda finaali ning kuna me seda ei suutnud saavutada, siis ei saa kindlasti rahul olla. Viimases mängus enam pingeid peal ei ole. Läheme matšist head emotsiooni hankima ning võime platsil olemist nautida,“ rääkis Tabasalu resultatiivseim naine, Gertu Jõhvikas, kes on seitsme mänguga visanud 37 väravat.

Naiste meistrivõistluste tabeliseis kaks mängu enne põhiturniiri lõppu:

1. Reval-Sport/Mella 12 punkti

2. Aruküla/Mistra 12

3. HC Tabasalu/Audentes 8

4. SK Tapa/Tapa valla SK 2

5. Reval-Sport/Kopli 2

Naiste meistrivõistluste põhiturniiri viimased kohtumised: