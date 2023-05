Tiimikaaslane tõi välja Ott Tänaku suurima trumbi: ta ei eksi kunagi

DirtFish analüüsis M-Sporti rallitiimi sõitjate tänavust hooaega. Välja toodi, et Ott Tänak on sel hooajal võitnud ühe ralli, olnud kahel korral poodiumil ning mahtunud kolmel korral viie parema sekka. Samal ajal toodi välja, et tiimi teine sõitja Pierre-Louis Loubet ei ole veel kordagi viie parema sekka jõudnud. Tänak jääb MM-sarjas liidrikohta hoidvast Sebastien Ogier’st maha nelja ning Loubet 55 punktiga.