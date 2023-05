Dramaatilise võidu järel kohtunikuga tülli läinud Jürgen Kloppi ootab ilmselt karistus

Lisaks tähistas Klopp väravat neljanda kohtuniku John Brooksi nina all. Peakohtunik Paul Tierney näitas väljakule jooksnud Kloppile seejärel kollast kaarti.

Klopp oli eelnevalt näidanud välja pahameelt kohtuniku otsuse suunas, millega anti Tottenhamile karistuslöök. Just antud karistuslöögi järel sündiski Tottenhami kolmas värav.

Kohtumisele järgnenud intervjuus teatas Klopp, et Tierney teebki otsuseid, mis on Liverpoolile kahjulikud. Seejuures on nad ka enne üsna avalikult teineteisega tülis olnud.