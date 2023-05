Eesti noortekoondis kohtub Andres Operi treeneridebüüdil Lõuna-Soomega: sees on meeldiv ootusärevus

Operi jaoks on eesolev kohtumine U16 koondise juhendajana esimene. „Sees on kerge mängimise aegadest tuttav ootusärevus, mis on väga meeldiv tunne. U16 vanuseklassis on mängud Lõuna-Soomega saanud traditsiooniks ning eelmiste mängude videotest ja vestlustest varasemate treeneritega on vastasest mingisugune ülevaade olemas. Selles vanuseklassis on rahvusvaheliste mängude eesmärk valmistada poisse ette tulevikuks, kus mängud käivad punktide peale,“ rääkis Oper, vahendab Eesti Jalgpalli Liit.