Klopp rõõmustab Chelsea põrumise üle: maailma parimaid kokku ostes ei teki parim meeskond

Chelsea on viimasest viiest Premier League`i mängust saanud vaid ühe punkti ja asub alles 11. kohal. Seejuures ajutiseks juhendajaks palgatud Frank Lampardi käe all on kaotatud kõik kolm liigamängu.

„Ausalt öeldes tunnen Chelsea vastu veidi sümpaatiat, sest seal ei lähe kõik hästi. Ma arvan, et nad on tippmeeskond, kuid teisest küljest on hea meel näha, et tippmängijaid ei saa lihtsalt kokku osta ja mõelda, et see töötab,“ sõnas Klopp Sky Sportsile.

„Tuleb luua meeskond ja see on see, mida sealsed juhid ilmselgelt alahindasid ja andsid oma treeneritele peaaegu võimatu töö,“ leiab Liverpooli boss.

Sakslane vihjas Chelsea omanikule Todd Boehly`le, kes on alates eelmisest suvest uutele mängijatele kulutanud juba ligi 600 miljonit naela, kuid ühtset löögirusikat ja õiget meeskonnavaimu pole tekkinud.

„Sul ei saa olla kahte riietusruumi, te ei saa treenida kahel väljakul, peate looma suhteid, peate looma meeskonnavaimu ja see on ainus põhjus, miks ma olen selle [Chelsea põrumise] üle veidi õnnelik,“ ütles Klopp.

„Kõrgeimal tasemel ei saa seda nii teha. Tuleb tuua õigeid mängijaid ja moodustada meeskond,“ lisas sakslane, kelle hoolealused on hetkel viiendal kohal.