VIDEO | Tänak alustas uuenduse läbinud masinaga Portugali ralliks testimist

„Keeruline koht on võib-olla, oleme aasta arengust maas. Võib-olla täna ei näe see kõik nii äge välja, kui võiks olla. Aga ma arvan, et kuna me praegu näeme, et oleme konkurentsis, siis tahaks öelda, et kui oma asjadega järje peale jõuame, siis küll me oma koha leiame,“ sõnas Tänak.