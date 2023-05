Ukraina boikoteerib judo maailmameistrivõistlusi. „Terve mõistuse asemel võitis Vene rubla“

Boikoti põhjuseks on rahvusvahelise judoliidu laupäevane otsus, mille kohaselt lubatakse venelastel ja valgevenelastel MMil osaleda neutraalsete sportlastena, kirjutab Inside the Games.

Ukraina judokoondise peatreener Vitali Dubrova ütles kodumaa meediale, et sai kahe agressorriigi sportlaste osalemisest teada, kui vaatas MMil osalejate nimekirja.

„Ootasime ja lootsime, et terve mõistus võidab. Kahjuks võitis Vene rubla,“ lausus Dubrova Ukraina spordiveebi Tribuna ja sport.ua andmetel.

Sport.ua kirjutab, et 11-st MM-ile lubatud Venemaa judokast kuulub vähemalt seitse armee keskspordiklubisse (AKSK). Üks neist on Tokyo olümpial meeste kuni 100 kg kategoorias pronksmedali võitnud Nijaz Iljassov, kes on väidetavasti Venemaa armee vanemleitnant.