VIDEO | Stephen Curry püstitas punktirekordi ja vedas Warriorsi NBA veerandfinaali

Warriorsi peatreener Steve Kerr ütles võidu järel, et meeskond oli otsustava mängu eel enesekindel. „Need poisid on meistrid, aastatagused tiitlikaitsjad, viimase kaheksa aasta jooksul neljal korral meistrid, need mehed teavad, kuidas seda tehakse. On tunda enesekindlust ja tunnet, et läheme seda ära tegema,“ sõnas Kerr.