Hooaega võiduga alustanud Allar Raja: midagi lihtsat siin polnud

Raja (Pärnu SK Kalev), kel seljataga pikk võistluspaus, võitis mõlemal päeval, edestades taas tippkoormusega harjutavat klubikaaslast Sten-Erik Andersoni täpselt kümne sekundiga, aeg 20.20,4. Seejuures väärib märkimist, et Anderson pakkus lühemal distantsil 6.40,5-ga finišeerinud olümpiapronksile väärilist konkurentsi, jäädes talle alla üksnes 0,7 sekundiga, vahendab Eesti sõudeliit.

„Midagi lihtsat siin polnud: see oli üle pika aja esimene kord, mil stardist finišini täiega pingutasin,“ rääkis sõudekoondist aidata lubanud Raja, kelle jaoks oli ühtlasi tegemist ka olulise treeningsõiduga.

Raja märkis, et tingimused olid Emajõel salakavalad, ent kõigile võrdsed. „Seal nii ei saa, et paned paadi paika ja liugled: riukalik tuul ja kurvid teevad sellest võistlusest suure loterii,“ selgitas olümpiamees, kes plaanib nooremate sõudjatega sellelgi aastal ühte paati istuda.

Sindis pärit sportlane olevat enda sõnul tundnud pidevalt, et Anderson on väga heas vormis, jagades nooremale mehele kiidusõnu. „Ta pole seda ise väga reklaaminud, ent on taas tugevalt treeninud, nähes endas motivatsiooni kõrgele tasemele tõusta,“ kiitis Raja klubikaaslast, kes olevat võitja sõnul teda kõvasti pingutama sundinud.