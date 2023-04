Eesti käsipallikoondis kaotas Islandile ja jäi napilt EM-finaalturniiri pääsmest ilma

Eesti alustas mängu eelmise EM-i kuuenda tiimi vastu vapralt ning David Mamporia ja Dener Jaanimaa väravate toel toodi 10. minutil tabloole seis 4:5. Kaitses oldi aga hädas Islandi maailma tasemel ääremängijate, Bjarki Mar Elissoni ja Sigvaldi Björn Gudjonssoni, takistamisel. Seejärel aga tekkisid eestlastel mõlemal poolel raskused ning võõrustajad hakkasid vaikselt eest ära astuma. Elissoni viiendast tabamusest läksid islandlased kümme minutit enne vaheaega 11:5 juhtima. Kuigi Eesti sai mõne ilusa soorituse abil ka korra lähemale, tehti perioodi lõpus valusaid pallikaotusi, mille tagajärjel vastased lihtsaid punkte said ning garderoobi mindi nõu pidama Islandi 17:10 eduseisult.

Vaadates esimese poolaja statistikat, jäi silma, et Eesti jäi selgelt alla just rünnaku ja visete efektiivsuses, mis oli meil vaid 35 protsendi juures, kui vastastel oli sama näitaja 80. „Vastaste ääred realiseerivad hästi, loomulikult on ka tegemist maailma absoluutsete tippudega. Meie rünnak jäi poolaja lõpus väsimusest ümmarguseks. Peame tegema rohkem vahetusi ning värskemaid mehi platsile saama. Vähendame tehnilisi vigu ning rünnakul peame konkreetsemaid liikumisi tegema ja paremini tagasi jooksma,“ olid koondise treeneri, Martin Noodla, kommentaarid poolajal.