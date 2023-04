VIDEO | F1 etapi viimasel ringil tekkis eluohtlik olukord. „See oli hullumeelne!“

„Sõitsin 300 km/h ning pidurdasin viimasel momendil (enne boksitee algust - R.V.), aga siis nägin ühtäkki inimesi. See oli hullumeelne. Täna oleks võinud juhtuda väga tõsine intsident. Kindlasti tuleb see teemaks võtta, sest me ei soovi selliseid asju näha,“ rääkis Ocon pärast võistlust. „Ma poleks tahtnud nende inimeste nahas olla, kes grupi keskel seisid.“