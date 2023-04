Horvaatias esikohalt katkestanud Neuville pole Hyundaiga rahul: juhtus see, mis juhtuma pidi

„See nädalavahetus oli väga raske ja keeruline, mitte ainult sellepärast, et teeolud olid väljakutsuvad, vaid ma ei tundnud ennast terve ralli vältel autos sajaprotsendiliselt mugavalt. See muutis asjad keeruliseks, aga jätkasime võitlust. Tegin väikese vea ja meil tuleb selle kallal tööd teha,“ lausus Neuville, kes enne avariid oli Horvaatia rallit juhtimas.

„Tagasiside oli Monte-Carlos ja eelmise hooaja asfaldirallidel sarnane. Me pole saanud uuendusi, mida oleme küsinud,“ kurtis ta. „Tiim nägi sel nädalavahetusel uuesti, et meil on võimalik areneda ja peame seda tegema.“

Neuville'i hinnangul on praeguses olukorras aga vigu praktiliselt võimatu vältida: „Auto oli väga närviline. Siledal teel tundsin ennast mugavalt, aga konarlikes kohtades oli väga keeruline. Saame kiiresti sõita, aga selleks tuleb palju riskida. Lõpuks juhtuski see, mis juhtuma pidi. Võitlesime küll kõvasti, aga ei suutnud viga vältida.“

Nelja ralli järel on Toyotal MM-sarjas kolmikjuhtimine, ent vahed on väga väikesed. Sebastien Ogier’l ja Elfyn Evansil on koos 69 punkti, neile järgneb Kalle Rovanperä (68 p). Ott Tänak (M-Sport) on neljas (65 p) ja Neuville viies (58 p).