VAATA JA KUULA | Kullamäe lahkab võidukat seeriat, Euroliiga kaklus ja õpetussõnad Eesti maadlejatele

Tartu ja Keila vastasseisus pakkus halenaljaka vaatepildi esimene mäng, kus Keila mehed jooksid väljakul ringi suvaliste soojendussärkidega. Kas see on okei, liigal mingisugused reeglid ikkagi on? Keila liider Matej Radunic seerias kaasa ei teinud ja see jättis oma jälje. Saatejuhid kiidavad Keila peatreenerit, kes sõnas Eesti Päevalehele antud intervjuus, et tal hakkavad silmad avanema ja tuleb teadmine, mis korvpallis päriselt toimub... parem hilja kui mitte kunagi.