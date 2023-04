INTERVJUU | Markko Märtin: „Alguses vaatasin, et miks meile seda nõukogude-aegset kola siia vaja on“

Iseenesest oli huvitav. Ma ei olnud kunagi varem VFTS-iga sõitnud, tavalise Ladaga muidugi olen. Ega väga suurt vahet olnudki, aga VFTS on ikka pisut parem auto. Algul oli imelik, aga pärast paari ringi tundus, et võiks nagu isegi sõita sellega. Loomulikult on see teistsugune võrreldes nende autodega, millega mina olen kokku puutunud, halvas mõttes teistsugune. Ega ma maksimumi välja võtnud, sõitsin ikkagi filmimise jaoks ja pidin kaameraga sünkroonis olema.

Eks ma ikka vaatasin ja arengut ikka nägin. Ausalt öeldes hetkel, kui see kola meie juurde jõudis vaatasin, et miks meile seda nõukogude-aegset saasta siia vaja on. Et mälestus sellest autost on kindlasti ilusam, kui reaalsus tol hetkel oli. Aga huvitav oli jälgida, kuidas romust roostehunnikust sai jälle viisakas ralliauto. Eks need VFTS-id olid omal ajal ju unistuste autod ning ainult väga priviligeeritud said nendega metsa vahel gaasi vajutada. Enamustele rallimeestele olid need autod kättesaamatud.