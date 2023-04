Levadia üheks juhtmängijaks kerkinud Mihkel Ainsalu sõnul tegi hispaanlasest peatreener Curro Torres hooaja algfaasis kiiresti õiged järeldused ning see on lubanud neil kerkida turniiritabeli tippu. Levadial on praegu liidrina 23, FC Floral teisena 20 ja Pärnu Vaprusel kolmandana 15 punkti.