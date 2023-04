Hokikoondise „veteran“ Kevin Parras: meie noortes on kõvasti sisu

Eesti koondise üheks õnnestujaks võib lugeda 28-aastast Kevin Parrast, kes viimased kolm aastat on leiva lauale teeninud kodumaal Pantrites. „Me ei tule siia siia personaalseid numbreid taga ajama, selles mõttes pole vahet. Täitsime oma miinimumeesmärgi. Kui mõned ajad tagasi oli selle täitmine (loe: B-gruppi püsimajäämine) keeruline, siis nüüd on see igapäevane reaalsuses. Kuid süües kasvab isu. Kaotatud kolmest mängust ühe võinuks ära väänata. Suurt ära vajumist polnud. Mängisime, võitlesime ja kodupublik sai jäähokiga sina peale. Müts maha,“ tänas Parras kohal käinud pealtvaatajaid.