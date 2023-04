Koondise peatreener Jussi Tupamäki: kaitsjate nappus on terve Eesti hoki murekoht

Turniiri viimases mängus jäi Eesti 2 : 5 alla Hiinale. „Riietusruumis ütlesin poistele, et viimane kaotus oli valus. Kõik tahtsid täna paremat tulemust, aga algus oli raske. Kuid see on hea kütus järgmiseks aastaks. Kui sulle jääb meelde see valus tunne tänasest, siis selle sa saad võtta kaasa suvisteks trennideks. Nüüd peab trenni tegema ja juurde panema, et järgmine aasta oleks parem. Pea püsti ja vaatame tulevikku,“ ütles koondise peatreener Jukka Tupamäki peale viimast matši.