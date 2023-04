DELFI FOTOD | Flora alistas võõrsil kindlalt Paide ning mulluse pronksmedalisti kriis üha süveneb

„Me ei saanud väga palju oma mängu avada, sest muidu oleks läinud mäng selliseks nagu teisel poolajal enne 3:1 seisu. Üldpildis oleme väga rahul. Muidugi on mõru ja valus, kui mängud lähevad selliste stsenaariumitega, sest mängijad olid valmis ja andsid kõva lahingu. Aga täna tuleb olla nõus nende otsustega, mida VAR ja kohtunikud tegid ja aktsepteerida seda Flora paremust,“ lausus endine Eesti koondise peatreener.

„Meeskonnale mul ei ole ühtegi etteheidet. Olime vaimselt ja füüsiliselt selleks mänguks väga-väga hästi valmis. Kahju, et see lõpp nii läks,“ lisas ta.

Paide on löönud sel hooajal üheksa mänguga kaheksa väravat ning seni on võidetud ainult Harju JK Laagrit ja Narva Transi.

„Hooaja alguses, kui meil rivid paigas olid, siis saime Narva Transi vastu minimaalse võidu kätte. Aga kuna me panustasime palju kaitse lukku keeramisele, siis jäi ees jõudu väheks,“ selgitas Voolaid.

Paide pole veel mõistagi püssi põõsasse heitnud, aga peatreener tunnistab, et võidupõud ei mõju meeskonna moraalile kuigi hästi. „Usume, töötame edasi ja mängijad annavad endast parima, aga kui meil mäng üleval nii hästi ei jookse, siis peame vähemalt taga asjad korras hoidma.“

„Kui mänguda arv üha kasvab, aga võitude oma jääb väikeseks, siis loomulikult see mõjutab meid kõiki. Aga me peame olema professionaalid, uskuma endategemistesse ja keerama õige lehekülje, kus see suund muutuks,“ ütles Voolaid lõpetuseks.