Briti suursaadik debüteeris Eestis spordikommentaatorina. „Usun, et isa oleks minu üle uhke“

„Ma ei tea, kui palju inimesi täna seda mängu vaatavad, eriti kui päike on väljas. Loodetavasti mõned on peredega õues või šoppavad,“ naeris Allen enne Crystal Palace'i ja West Ham Unitedi kohtumist, mida ta mõne minuti pärast koos Ott Järvelaga Viaplay stuudios kommenteerima hakkas. „Aga ma reklaamisin selle sotsiaalmeedias välja, nii et äkki on tavapärasest rohkem vaatajaid.“