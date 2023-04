M-Sporti boss Millener: oleme Tänakuga heitluses sees, me ei saa lubada vastupidavusega seotud probleeme

Nädal tagasi toimunud Horvaatia MM-rallil saavutas Ott Tänak (M-Sport) tehniliste tagasilöökide kiuste teise koha. Hooaja üldarvestuses asub Tänak neljandal kohal, liider Sébastien Ogier on kõigest nelja punkti kaugusel.

Horvaatias heitlesid laupäeva õhtul esikoha eest Tänak ja Toyota sõitja Elfyn Evans. Toonase pärastlõuna kahe esimese katsega vähendas Tänak kaotusseisu 22,6 sekundilt 12,5-ni. Järgmisel kahel katsel tekkisid Ford Puma Rally1 autol taas tehnilised probleemid, mis andsid Evansile turvalise edu kätte. Pühapäeval vormistas waleslane Evans etapivõidu.

DirtFish uuris hiljuti M-Sporti pealikult Richard Millenerilt, kas tiim on laupäevaste probleemide algpõhjusteni jõudnud. „Liiga palju ma praegu öelda ei saa. Midagi fundamentaalset senise info põhjal valesti polnud,“ kostis Millener. „Loomulikult midagi toimus, aga me ei räägi kõigest ka avalikult. See ei ole midagi, mis paneks meid edasise hooaja pärast muretsema.“

Millener lisas, et peale vastupidavuse tuleb pidevalt vaeva näha ka vastavateks oludeks õige seadistuse leidmisega. „Püüame pidevalt aru saada, kuidas [Tänakule] auto sobivaks saada. Ta testib nii palju, kui saab, ning surub meid nii paljude asjadega, kui muuta saame,“ jätkas ta. „Püüame leida igaks ralliks õige seadistuse, õppides samal ajal, kuidas muudatused mõjuvad.“

„See kõik on keeruline, sest samal ajal on ka tulemusi vaja. Monte Carlos viies, Rootsis esimene, Mehhikos tehniline probleem, Horvaatias teine – me ei tohi alahinnata, mida oleme suutnud praegu ikkagi saavutada,“ võttis Millener Tänaku senise hooaja kokku.

Pealik lisas, et kõige olulisem on saada vastupidavusega seotud probleemidest lahti. „Seda tõi ka Ott esile. Seda eriti olukorras, kus oleme MM-sarjas konkurentsis. Me ei saa selliseid asju lubada.“

Nelja ralli järel on Toyotal kolmikjuhtimine, ent vahed on väga väikesed. Ogier’l ja Evansil on koos 69 punkti, neile järgneb Kalle Rovanperä (68 p). Tänak on neljas (65 p) ja Hyundai sõitja Thierry Neuville viies (58 p).

Hooaeg jätkub 11.–14. maini toimuva Portugali MM-ralliga. Poolikut hooaega tegev Ogier Portugalis ei võistle.