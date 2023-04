Bakuu GP: esimest korda toimunud sõiduformaadi kiireim oli Leclerc, tõeline ebaõnn pani Tsunoda vanduma

Bakuu on tänavune esimene etapp, kus on kavas ka sprindisõit. Seda aga tavapärasest erineva formaadiga. Eelmisel kahel hooajal tähendas sprindinädalavahetus seda, et reedese kvalifikatsiooniga pannakse paika laupäevase sprindisõidu stardijärjestus ja sprindiga pühapäevase põhietapi algseis.