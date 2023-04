Karel Tilga sai kettaheites väikese tagasilöögi, aga liigub kindlalt olümpianormi täitmise poole

Kõrgushüppes ületas Tilga ainsa mehena 2.07 ning teenis selle eest 868 punkti. Nelja aja järel on eestlasel koos 3531 silma, millega ta edestab rekordigraafikut 12 punktiga.

Teiseks tõusis Van der Plaetsen ning kolmas on Laserich, kuid Tilgast jäävad nad maha vastavalt 157 ja 221 punktiga.

Tilga läbis 400 meetrit ajaga 48,71, mis tähistab ühtlasi tema isiklikku tippmarki. Kahe päeva järel on eestlasel koos 4406 punkti, millega ta edestab rekordigraafikut 51 silmaga.

Varem Tilga järel teist kohta hoidnud Van der Plaetsen on aga võistluse katkestanud ja lähim jälitaja Laserich jääb seega juba 208 punkti kaugusele.

Kuue ala järel on Tilgal koos 5274 punkti, lähimal jälitajal Devon Williamsil on kirjas 5105 punkti. Ameeriklane sai ajaks 14,11. Kolmandaks langenud Laserich on kogunud 5025 punkti.