DELFI VIDEO | Gert Kullamäe poolfinaali jõudmisest: me ei tahtnud veel suvepuhkusele minna

„Kõigepealt tänu publikule, Raplas on alati suuri mänge äge mängida. Pärnu publikut oli ka palju, tänud neile,“ alustas Pärnu Sadama peatreener Gert Kullamäe mängujärgset intervjuud. „Meil on olnud keeruline hooaeg igas mõttes. Seda on nüüd hea öelda - pärast kaotust oleks ehk teised jutud, aga me ei tahtnud veel suvepuhkusele minna. Sellega proovisin kogu aeg ka poisse motiveerida.“