San Marino ministri kassi surnuks tulistanud juunioride maailmameister jäi tööandjast ilma

Tänavu veebruaris tuli avalikuks, et Tiberi sai võimudelt karistuseks 4000 euro suuruse trahvi, sest tulistas 2022. aasta suvel õhupüssiga surnuks kassi. 21-aastane rattur ütles toona kohtus, et katsetas õhupüssi ja lasi kassile täpselt pähe. Loom suri silmapilkselt.

Õnnetu kass kuulus tema naabrile, San Marino turismiministrile Federico Pedini Amatile. „Kass ei häirinud kedagi,“ teatas Pedini Amati ajalehele Corriere della Sera. „Ta oli meil olnud pikka aega. Minu kolmeaastane tütar Lucia armastas kassi väga. See ei ole normaalne, et tapad kellegi lemmiklooma ja pääsed 4000-eurose trahviga.“

„Tunnistan, et ma proovisin lolli peaga kassi tulistada ja üllatuslikult tabasingi teda. Mul polnud mingit plaani looma tappa. Arvasin, et mu relv ei ole surmav,“ tunnistas rattur. „Ma ei hakka mingeid vabandusi otsima ja tunnistan enda süüd ja võtan vastutuse. Kassi pihta tulistamine oli ääretult rumal ja vastutustundetu tegu.“

Sel reedel teatas Trek-Segafredo, et on Tiberiga lõplikult koostöö lõpetanud. „Ratturi käitumine võistluskeelu ajal ei vastanud meie kriteeriumitele. Nüüdsest on ta vabaagent ja võib vabalt iga tiimiga liituda,“ seisis profitiimi avalduses.